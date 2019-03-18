В 2019 году школы Самары примут более 14 тысяч первоклашек

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-18T16:34:49+03:00

В первые классы уже зачислили почти 9 тысяч детей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Самаре активно продолжается кампания по зачислению детей в первые классы. Заявки от родителей будущих первоклашек поступают через единую информационную систему. На данный момент в школы города подали уже 11 558 заявлений, и это число в дальнейшем обещает стать еще больше.

- В некоторых школах число будущих первоклассников, проживающих на участках, закрепленных за школами, значительно превышает количество запланированных мест. Такая ситуация сложилась в школах № 124, 139, 149, 154 Промышленного района, в школах №46 и 58 Октябрьского района и в школе № 168 Кировского района, - рассказала руководитель департамента образования Самары Елена Чернега.

По словам главы ведомства, сейчас в школы зачислили уже 8792 ребенка. Всего же в этом году в первые классы должны пойти 14225 детей. Специально для того, чтобы все дети попали в образовательные учреждения, будут открываться дополнительные классы.

ИСТОЧНИК KP.RU