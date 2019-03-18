2019-03-18T16:34:49+03:00
Общество

В 2019 году школы Самары примут более 14 тысяч первоклашек

Родители будущих школьников продолжают активно подаваться заявки на зачисление в учебные заведения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В первые классы уже зачислили почти 9 тысяч детейВ первые классы уже зачислили почти 9 тысяч детейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Самаре активно продолжается кампания по зачислению детей в первые классы. Заявки от родителей будущих первоклашек поступают через единую информационную систему. На данный момент в школы города подали уже 11 558 заявлений, и это число в дальнейшем обещает стать еще больше.

- В некоторых школах число будущих первоклассников, проживающих на участках, закрепленных за школами, значительно превышает количество запланированных мест. Такая ситуация сложилась в школах № 124, 139, 149, 154 Промышленного района, в школах №46 и 58 Октябрьского района и в школе № 168 Кировского района, - рассказала руководитель департамента образования Самары Елена Чернега.

По словам главы ведомства, сейчас в школы зачислили уже 8792 ребенка. Всего же в этом году в первые классы должны пойти 14225 детей. Специально для того, чтобы все дети попали в образовательные учреждения, будут открываться дополнительные классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области пожилой турист заблудился в горном массиве
В Самаре 21 марта проверят работу сирен
«Лада» стала самым посещаемым клубом ВХЛ
В Самаре в 2019 году приведут в порядок улицы Стара-Загора и Победы
В Самарской области определили пятерку финалистов конкурса «Учитель года-2019»
Экс-директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева возглавила детский сад
В Похвистнево обычная мозоль едва не обернулась для пенсионерки ампутацией ноги
В Самарской области мотострелки получили новую экипировку с 90% защитой
В подъезде жилого дома в Тольятти скончался 19-летний парень
Самарский облсуд не позволил главе Октябрьска приватизировать служебную квартиру
Полицейские совместно с бойцами ОМОН и СОБР провели обыски в Сызрани
В Самаре из-за горящего мусора в туалете эвакуировали учеников школы № 76
Самарский дзюдоист завоевал «золото» на международном турнире
Бюджету Самары возместят расходы на строительство трамвайной линии до стадиона ЧМ-2018
В Самаре на дедушку с крыши дома упала снежная лавина, пострадавший сломал ногу
В Самарской области стартовал апрельский этап конкурса «Я люблю театр»
Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева опровергла информацию о возможном смещении Бориса Кейльмана с поста руководителя клуба
В Тольятти на перекрестке столкнулись две иномарки и троллейбус
В Самарской области отремонтируют несколько мостов и путепроводов
Киберспортивный турнир на «Самара Арене» стал самым массовым в России
В Самаре 5-летие воссоединения Крыма и России отметят танцевальным флешмобом
Минтранс Самарской области хочет взыскать со строителей улицы Дальней почти 119 млн рублей
В Самаре проведут масштабную реновацию музея П.В. Алабина
В Самарской области установили размер штрафов за выгул собак на кладбищах
Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию после того, как его предложили лишить полномочий
Жителям Самарской области будут оставлять прожиточный минимум после взыскания долгов с пенсии
Максим Канунников: «Крылья Советов» способны на равных играть с любым соперником»
В Тольятти скончался заслуженный тренер России Виктор Солнцев