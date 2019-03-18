В Самарской области пожилой турист заблудился в горном массиве

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-18T16:59:21+03:00

Мужчина отстал от туристической группы по пути в Яблоневый овраг

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В воскресенье, 17 марта, в Самарской области спасателям пришлось искать заблудившегося туриста. 64-летний мужчина потерялся в горном массиве по пути в Яблоневый овраг.

- Пенсионер выдвинулся вместе с туристической группой выдвинулся из Тольятти в Яблоневый овраг. По пути он отстал от остальных и заблудился. На его поиски отправились 8 спасателей ПСО Жигулевска на автомобилях повышенной проходимости УАЗ и 2 спасателя ПСО Тольятти на автомобиле УАЗ со снегоходом на прицепе, - сообщили в ПСС Самарской области.

Найти мужчину удалось в 4:48. Спасатели обнаружили его совместно с полицейскими и лесниками. К счастью, медицинская помощь туристу не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU