В Самарской области пожилой турист заблудился в горном массиве
В воскресенье, 17 марта, в Самарской области спасателям пришлось искать заблудившегося туриста. 64-летний мужчина потерялся в горном массиве по пути в Яблоневый овраг.
- Пенсионер выдвинулся вместе с туристической группой выдвинулся из Тольятти в Яблоневый овраг. По пути он отстал от остальных и заблудился. На его поиски отправились 8 спасателей ПСО Жигулевска на автомобилях повышенной проходимости УАЗ и 2 спасателя ПСО Тольятти на автомобиле УАЗ со снегоходом на прицепе, - сообщили в ПСС Самарской области.
Найти мужчину удалось в 4:48. Спасатели обнаружили его совместно с полицейскими и лесниками. К счастью, медицинская помощь туристу не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU