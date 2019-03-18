2019-03-18T19:51:19+03:00
Спорт

Молодого игрока самарских "Крыльев Советов" вызывали в сборную России

Геннадий Киселев примерно участие в контрольных играх молодежной команды страны
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Киселева вызывают в сборную уже не первый разКиселева вызывают в сборную уже не первый разФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
Изменить размер текста:

Футболист второго состава самарского клуба "Крылья Советов" Геннадий Киселев вызван в молодежную сборную России U-21. Полузащитника пригласил в команду главный тренер Михаил Галактионов.

- С 18 по 26 марта российская сборная проведет учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Там же у россиян запланированы две контрольные игры, - сообщает пресс-служба "Крыльев".

Отметим, что 22 марта наша команда встретиться со своими сверстниками из Швеции. Через три дня, 25 марта, Россия выйдет на поле против Норвегии.

Киселеву 20 лет. За молодежный состав "Крыльев Советов" в этом сезоне футболист провел 16 игр. Результативными действами он не отметился, но тем не менее является незаменимым игроком обоймы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин назначил Вадима Кудинова новым председателем Самарского областного суда
Вышел трейлер фильма про зомби-апокалипсис в Самаре
На качественную воду в Самаре выделят 4,26 миллиардов рублей
В сызранской пиццерии у мамы с дочкой потребовали денег за возможность сходить в туалет
В Самарской области 12-летний мальчик оказался на льдине посреди залива Волги
В Самарской области пожилой турист заблудился в горном массиве
В Самаре 21 марта проверят работу сирен
В 2019 году школы Самары примут более 14 тысяч первоклашек
«Лада» стала самым посещаемым клубом ВХЛ
В Самаре в 2019 году приведут в порядок улицы Стара-Загора и Победы
В Самарской области определили пятерку финалистов конкурса «Учитель года-2019»
Экс-директор самарской гимназии № 1 Любовь Картамышева возглавила детский сад
В Похвистнево обычная мозоль едва не обернулась для пенсионерки ампутацией ноги
В Самарской области мотострелки получили новую экипировку с 90% защитой