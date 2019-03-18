Молодого игрока самарских "Крыльев Советов" вызывали в сборную России

СЕГОДНЯ 19:51 2019-03-18T19:51:19+03:00

Киселева вызывают в сборную уже не первый раз Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

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Футболист второго состава самарского клуба "Крылья Советов" Геннадий Киселев вызван в молодежную сборную России U-21. Полузащитника пригласил в команду главный тренер Михаил Галактионов.

- С 18 по 26 марта российская сборная проведет учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Там же у россиян запланированы две контрольные игры, - сообщает пресс-служба "Крыльев".

Отметим, что 22 марта наша команда встретиться со своими сверстниками из Швеции. Через три дня, 25 марта, Россия выйдет на поле против Норвегии.

Киселеву 20 лет. За молодежный состав "Крыльев Советов" в этом сезоне футболист провел 16 игр. Результативными действами он не отметился, но тем не менее является незаменимым игроком обоймы.

ИСТОЧНИК KP.RU