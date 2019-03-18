В Самаре с 2019 года придется больше платить за отопление

СЕГОДНЯ 22:38 2019-03-18T22:40:21+03:00

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В Самарской области вырастут тарифы на теплоэнергию. Как рассказала в понедельник, 18 марта, во время заседания комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования региона Алена Гаршина, при расчете нового тарифа ведомство учитывало результаты работы организации за 2017 год.

- Тогда с показателями выполнения инвестпрограммы у «Т-Плюс» всё было в порядке. Итоги работы организации в 2018 году будут учитывать при формировании тарифа на 2020 год, - сообщила Гаршина.

Отметим, на сегодня «Т-Плюс» не выполнила программу по обновлению теплосетей за прошлый год, за что подвергалась критике со стороны чиновников. Тем не менее, компания должна будет финансировать ремонт из двух источников - собственного и платежей от населения. Тариф на тепло поднимется на 3 процента, произойдет это с 1 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU