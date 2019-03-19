2019-03-19T08:07:47+03:00
Общество

На трассе М-5 под Сызранью восстановили движение после провала асфальта посреди проезжей части

Кусок дороги ушел под землю из-за обрушения слабых пород грунта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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В понедельник, 18 марта, около 19:30 на 864 км 970 м трассы М-5 «Урал» в Самарской области произошло ЧП. Там недалеко от Сызрани посреди проезжей части образовался провал.

- На место происшествия были срочно направлены аварийные бригады. Дорожники в кратчайшие сроки засыпали провал и восстановили движение по трассе. Причиной случившегося стало обрушение слабых пород грунта, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

По словам очевидцев, провал был довольно большой. В ширину яма достигала 1 метра, в длину около 60-70 см, а глубина ее составляла примерно три метра. При этом она постоянно увеличивалась в размерах. Сегодня утром, 19 марта, специалисты должны заасфальтировать поврежденный участок. Для выяснения всех причин произошедшего в «Поволжуправтодоре» будет создана специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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