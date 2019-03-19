В Самаре планируют открывать платные парковки на месте снесенных незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-19T10:07:03+03:00

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В Самаре озаботились судьбой участков, которые остались после сноса незаконных гаражей. Чтобы эти места не пустовали, депутаты и власти города предлагают устраивать там платные парковки. Правда, пока реализовать эту идею довольно затруднительно.

- Сейчас рассматривается вариант, чтобы освобождаемый после сноса незаконных гаражей участок передавать под парковки на платной основе. Однако для этого необходимо сформировать земельный участок. Соответственно, нужны средства на разработку проекта планировки территории. Процесс этот довольно долгий и финансово затратный, - сообщили представители администрации Самары на заседании в губернской думе.

В связи с этим областной парламент предложил внести изменения в постановление 595, чтобы подвести парковки под объекты благоустройства. В этом случае местные власти смогут предоставлять данные площадки на определенный срок на аукционной основе и за плату.

- Мы проведем еще одно совещание по данному вопросу с участием правового управления думы, с юристами департамента городского хозяйства, с администрациями районов, а также с региональным минимущества. По его итогам будет подготовлено обращение на имя губернатора и предложения по корректировке законов, которые позволят механизму заработать, - рассказал депутат губдумы Михаил Матвеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU