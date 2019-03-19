Слишком много жалоб: Генпрокуратуру РФ попросили проверить работу нескольких самарских УК
В Самаре после многочисленных жалоб жителей проверят деятельность нескольких управляющих компаний, которые обслуживают почти две тысячи домов. Специально для этого депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил соответствующие запросы в генеральную прокуратуру, министру внутренних дел и министру строительства РФ.
- Направил запросы о проверке деятельности самарских УК, подконтрольных компании «ДомКомИнвест». В частности, для проверки целевого расходования средств, собранных у жителей. Число жалоб растет с каждым днем. Качество услуг - ниже всякой критики, - рассказал народный избранник.
Отметим, что ранее министерство энергетики и ЖКХ Самарской области взяло эту организацию на контроль. Ее обязали предоставлять подробные сведения о ремонте в домах.
ИСТОЧНИК KP.RU