2019-03-19T10:34:37+03:00
Общество

Слишком много жалоб: Генпрокуратуру РФ попросили проверить работу нескольких самарских УК

Соответствующий запрос в ведомство направил депутат Александр Хинштейн
Анастасия ФИЛАТОВА
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В последнее время жители Самары стали все чаще жаловаться на свои управляющие компанииВ последнее время жители Самары стали все чаще жаловаться на свои управляющие компании
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В Самаре после многочисленных жалоб жителей проверят деятельность нескольких управляющих компаний, которые обслуживают почти две тысячи домов. Специально для этого депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил соответствующие запросы в генеральную прокуратуру, министру внутренних дел и министру строительства РФ.

- Направил запросы о проверке деятельности самарских УК, подконтрольных компании «ДомКомИнвест». В частности, для проверки целевого расходования средств, собранных у жителей. Число жалоб растет с каждым днем. Качество услуг - ниже всякой критики, - рассказал народный избранник.

Отметим, что ранее министерство энергетики и ЖКХ Самарской области взяло эту организацию на контроль. Ее обязали предоставлять подробные сведения о ремонте в домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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