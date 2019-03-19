2019-03-19T12:09:06+03:00
Общество

Звезды российской эстрады откроют самарцам дверь в большой шоу-бизнес

20 талантливых жителей региона станут участниками уникального реалити-шоу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Звезды будут обучать самарцев в режиме онлайнЗвезды будут обучать самарцев в режиме онлайн
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В Самарской области запускается уникальное реалити-шоу #вшоубиз. Это обучающий телепроект для творческих людей.

В его рамках с апреля по июнь известные российские артисты будут обучать талантливых самарцев секретам успеха на большой сцене. В числе наставников: Ирина Нельсон, Радистка Кэт, Согдиана, Наталья Бочкарева и Вячеслав Тюрин. Работать они будут в режиме онлайн.

Участниками проекта станут 20 самарцев. Он продлится 2 месяца. В финале шоу пройдет отчетный концерт. Победителя проекта ждут съемки видеоклипа. Продюсером и ведущим шоу выступит Сергей Тюпаев. Транслировать передачу будет телеканал «Скат ТНТ». Подробнее о проекте смотрите тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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