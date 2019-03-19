Министр спорта региона рассказал, как обстоят дела с созданием женской футбольной команды в Самаре

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-19T15:35:03+03:00

По словам Дмитрия Шляхтина, ее создание не планируется

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, как в регионе обстоят дела с созданием женской футбольной команды. Если кратко – никак. Создание команды не планируется.

Тему поднял в одной из социальных сетей житель региона. Он написал, что у ЦСКА, «Локомотива» и «Енисея» есть женские команды в чемпионате России, а во всех женских лигах топ-5 чемпионатов Европы лидируют филиалы мужских клубов, и спросил, не планируют ли «Крылья Советов» создать женскую команду. На что Дмитрий Шляхтин ответил следующее:

- Мы пока не планируем.

Напомним, профессиональные женские футбольные клубы существовали в Самаре с 1988 по 2003 год (ЖФК ЦСК ВВС) и с 2011 по 2012 (ЖФК «Крылья Советов»). Сейчас в городе базируется команда ЦСКА Самара, которая не является профессиональной.

ИСТОЧНИК KP.RU