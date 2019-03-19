Министр спорта региона рассказал, как обстоят дела с созданием женской футбольной команды в Самаре
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, как в регионе обстоят дела с созданием женской футбольной команды. Если кратко – никак. Создание команды не планируется.
Тему поднял в одной из социальных сетей житель региона. Он написал, что у ЦСКА, «Локомотива» и «Енисея» есть женские команды в чемпионате России, а во всех женских лигах топ-5 чемпионатов Европы лидируют филиалы мужских клубов, и спросил, не планируют ли «Крылья Советов» создать женскую команду. На что Дмитрий Шляхтин ответил следующее:
- Мы пока не планируем.
Напомним, профессиональные женские футбольные клубы существовали в Самаре с 1988 по 2003 год (ЖФК ЦСК ВВС) и с 2011 по 2012 (ЖФК «Крылья Советов»). Сейчас в городе базируется команда ЦСКА Самара, которая не является профессиональной.
ИСТОЧНИК KP.RU