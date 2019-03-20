«Трансгрузу» не разрешили строить высотку в исторической части Самары

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-20T13:06:58+03:00

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Компании «Трасгруз» не удалось вернуть разрешение на строительство 25-этажного дома в границах улиц Самарской, Ульяновской и Галактионовской в Ленинском районе Самары. Арбитражный суд кассационной инстанции отклонил жалобу фирмы на отмену разрешения.

- Разрешение на строительство дома компании «Трансгруз» было выдано мэром Самары в августе 2016 года. Однако через год администрация города отменила это решение. После чего застройщик обратился в суд, - говорится в материалах дела.

Сначала компания выиграла суд. Служители Фемиды постановили, что мэрия не имела права отменять разрешение на строительство. Этим, по их мнению, должен заниматься только минстрой. Однако через некоторое время апелляционный суд Самарской области отменил это решение. После этого «Трансгруз» обратился в арбитражный суд Поволжского округа, но и тут он не нашел поддержки.

Одним из оснований для отмены разрешения на строительство стало то, что в плане земельного участка, где «Трансгруз» хотел возвести высотку, были указаны не все данные. В частности, компания не упомянула, что территория, планируемая под застройку, находится в зоне охраны объекта культурного наследия - «Ансамбля застройки Самарской площади», который включает несколько зданий на улицах Самарской и Галактионовской.

ИСТОЧНИК KP.RU