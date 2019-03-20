Расстреляли со снегохода: на реке Самаре нашли убитую косулю

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-20T14:45:52+03:00

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Жители Самарской области сообщили о новом случае браконьерства. На днях они нашли на реке Самаре труп косули. Она была застрелена. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- 18 марта выехала утром в лес на лыжах и увидела лежащую на снегу косулю. Какие-то нелюди на снегоходе расстреляли ее в упор. Даже не ради мяса, а ради удовольствия. Они убили животное и унеслись дальше. Зачем нужно было это делать?! У меня теперь только слезы и боль в душе. Зеленых лугов тебе, косуля, за радугой, - рассказала девушка, обнаружившая мертвое животное.

По словам местных жителей, косулю видели живой буквально накануне — 17 марта. Возможно, именно тогда она и была ранена. Животное умерло не сразу. Как рассказала «Комсомольской правде — Самара» зоозащитница Ангелина Гриневич, они планируют написать по данному факту заявление в полицию.

В первый раз самарцы заметили косулю 17 мартаФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU