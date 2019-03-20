2019-03-20T16:56:42+03:00
Общество

Пар и фонтан кипятка: в Самаре затопило улицу Садовую

Очевидцы сообщают об утечке на пересечении улиц Садовой и Ульяновской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил МатвеевФото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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Днем в среду, 20 марта, в Ленинском районе Самары произошла коммунальная "неприятность". Там в районе дома № 221 по улице Садовой прорвало трубу с горячей водой, после чего всю проезжую часть затопило кипятком.

- На Садовой авария и фонтан кипятка на пешеходном переходе. Надеюсь, никто не пострадал. Берегите себя, в Самаре живем! - рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Место предполагаемого повреждения трубы уже огородили сигнальной лентой. В ближайшее время устранением последствий ЧП займется аварийная бригада.

Место повреждения оградили сигнальной лентой Фото: Twitter.com

Место повреждения оградили сигнальной лентойФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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