Пар и фонтан кипятка: в Самаре затопило улицу Садовую
Очевидцы сообщают об утечке на пересечении улиц Садовой и Ульяновской
Фото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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Днем в среду, 20 марта, в Ленинском районе Самары произошла коммунальная "неприятность". Там в районе дома № 221 по улице Садовой прорвало трубу с горячей водой, после чего всю проезжую часть затопило кипятком.
- На Садовой авария и фонтан кипятка на пешеходном переходе. Надеюсь, никто не пострадал. Берегите себя, в Самаре живем! - рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Место предполагаемого повреждения трубы уже огородили сигнальной лентой. В ближайшее время устранением последствий ЧП займется аварийная бригада.
Место повреждения оградили сигнальной лентойФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU