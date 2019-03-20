В Самаре неизвестные начали сносить гаражи, представившись сотрудниками администрации Октябрьского района

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-20T18:10:11+03:00

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В среду, 20 марта, на улице Академика Солдатова в Самаре начался снос гаражного массива. Подоспевшим на место владельцам ракушек сообщили, что демонтаж идет силами администрации района и санкционирована чиновниками. Но все оказалось не так просто.

- Неустановленные лица под видом сотрудников администрации района начали варварский демонтаж гаражей на ул. Академика Солдатова, - написал в своем Твиттере глава внутригородского Октябрьского района Александр Кузнецов. - Не поддавайтесь на провокации, это не наши сотрудники.

По словам муниципального чиновника, о происходящем сообщили в полицию, где пообещали остановить этих самых неизвестных. Что сейчас происходит на месте и кто скрывается за личиной неизвестных разрушителей сейчас уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU