Пожар деревянного дома на Обувной в Самаре унес жизнь трех человек
Огонь тушили 41 пожарный
Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложностиФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В среду, 20 марта, около 18:00 вспыхнул частный дом. В огне погибли люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- Сообщение о возгорание поступило в 17:42, - рассказали в МЧС. – Огонь бушевал на площади 80 кв. м.
Пожару был присвоен ранг 1-бис. На месте работали 41 пожарный и 11 единиц специальной техники. Огонь был полностью ликвидирован в 18:23.
К сожалению, ЧП унесло жизни трех людей. Сейчас уточняются их личности. Огнеборцы спасли одного мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU