Пожар деревянного дома на Обувной в Самаре унес жизнь трех человек

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-20T17:49:07+03:00

Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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В среду, 20 марта, около 18:00 вспыхнул частный дом. В огне погибли люди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорание поступило в 17:42, - рассказали в МЧС. – Огонь бушевал на площади 80 кв. м.

Пожару был присвоен ранг 1-бис. На месте работали 41 пожарный и 11 единиц специальной техники. Огонь был полностью ликвидирован в 18:23.

К сожалению, ЧП унесло жизни трех людей. Сейчас уточняются их личности. Огнеборцы спасли одного мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU