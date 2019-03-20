Самарцам пообещали, что прорыв на Садовой не нарушит теплоснабжение окрестных домов

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-20T19:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в среду, 20 марта, коммунальщики приступили к ликвидации последствия прорыва трубы с горячей водой напротив дома №221 по Садовой. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Самары.

- Специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение на теплосети по Садовой рядом с пересечением с Ульяновской, - отметили в горадминистрации. - На данный момент место повреждения огорожено, изношенный участок теплосети выведен из работы, идет подготовка к земляным работам.

Жителей соседних домов заверили, что в ближайшее время коммунальщики вместе с управляющими компаниями обеспечат подачу тепла жителям по резервной схеме. Ночью температура воздуха в Самаре опустится до -2 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пар и фонтан кипятка: в Самаре затопило улицу Садовую (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU