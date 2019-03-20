2019-03-20T19:51:05+03:00
Происшествия

Самарцам пообещали, что прорыв на Садовой не нарушит теплоснабжение окрестных домов

«ПТС» устраняет повреждение теплосети на Садовой
Кирилл КАРИМОВ
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Место повреждения оградили сигнальной лентойМесто повреждения оградили сигнальной лентойФото: Twitter.com
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Вечером в среду, 20 марта, коммунальщики приступили к ликвидации последствия прорыва трубы с горячей водой напротив дома №221 по Садовой. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Самары.

- Специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение на теплосети по Садовой рядом с пересечением с Ульяновской, - отметили в горадминистрации. - На данный момент место повреждения огорожено, изношенный участок теплосети выведен из работы, идет подготовка к земляным работам.

Жителей соседних домов заверили, что в ближайшее время коммунальщики вместе с управляющими компаниями обеспечат подачу тепла жителям по резервной схеме. Ночью температура воздуха в Самаре опустится до -2 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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