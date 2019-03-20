Перевозка льготников на общественном транспорте в Самарской области обойдется в миллиард рублей
На очередном заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы была озвучена цифра дотаций, которые направляются бюджетом региона на перевозки льготных категорий граждан.
- В регионе проживают 185–186 тысяч человек, которые имеют право на льготный проезд, - заявили представители минтранса. – Только за месяц они совершают 6 млн поездок.
Из бюджета на перевозки в этом году потратят 900 млн рублей, но как заявляют в профильном министерстве, этих денег не хватает на покрытие расходов. Чиновники сделают обращение в адрес минфина об увеличении финансирования. Кроме того, в ведомстве рассмотрят вопрос возможности закрытия дублирующих коммерческих маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU