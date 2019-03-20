2019-03-20T18:55:53+03:00
Общество

Перевозка льготников на общественном транспорте в Самарской области обойдется в миллиард рублей

Впрочем, и этих денег не хватает
Кирилл КАРИМОВ
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В регионе могут быть закрыты некоторые маршрутыВ регионе могут быть закрыты некоторые маршрутыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На очередном заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы была озвучена цифра дотаций, которые направляются бюджетом региона на перевозки льготных категорий граждан.

- В регионе проживают 185–186 тысяч человек, которые имеют право на льготный проезд, - заявили представители минтранса. – Только за месяц они совершают 6 млн поездок.

Из бюджета на перевозки в этом году потратят 900 млн рублей, но как заявляют в профильном министерстве, этих денег не хватает на покрытие расходов. Чиновники сделают обращение в адрес минфина об увеличении финансирования. Кроме того, в ведомстве рассмотрят вопрос возможности закрытия дублирующих коммерческих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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