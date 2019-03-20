Жители самарской многоэтажки на Скляренко объявили войну камерам наружного наблюдения
Самарец пожаловался в соцсетях на камеры видеонаблюдения, которые висят напротив многоэтажки на Скляренко, в которой он проживает.
- Сходили с другими жильцами в администрацию Октябрьского района, - сетует автор поста. -Нам показали экраны, на которые выходит изображение - на них видно все, что происходит в квартирах как на ладони.
Камеры появились на соседнем офиснике несколько лет назад. Видеонаблюдение работает круглосуточно. Более того, аппаратура имеет инфракрасную подсветку, которая позволяет прекрасно наблюдать не только за окрестностями, но и тем, что происходит в квартирах.
Как утверждает самарец, в администрации наотрез отказались демонтировать камеры. Тогда недовольные горожане написали жалобы в прокуратуру и мэрию, с тех пор прошел год. Отчаявшиеся жильцы пожаловались в администрацию президента РФ. Оттуда пришел ответ, что обращение снова ушло в администрацию.
Впрочем, в комментариях самарцы советуют прибегнуть к более радикальному методу – самостоятельно разбить камеры. Однако, этот способ явно незаконен.
ИСТОЧНИК KP.RU