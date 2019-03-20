Жители самарской многоэтажки на Скляренко объявили войну камерам наружного наблюдения

СЕГОДНЯ 20:02 2019-03-20T20:02:59+03:00

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Самарец пожаловался в соцсетях на камеры видеонаблюдения, которые висят напротив многоэтажки на Скляренко, в которой он проживает.

- Сходили с другими жильцами в администрацию Октябрьского района, - сетует автор поста. -Нам показали экраны, на которые выходит изображение - на них видно все, что происходит в квартирах как на ладони.

Камеры появились на соседнем офиснике несколько лет назад. Видеонаблюдение работает круглосуточно. Более того, аппаратура имеет инфракрасную подсветку, которая позволяет прекрасно наблюдать не только за окрестностями, но и тем, что происходит в квартирах.

Как утверждает самарец, в администрации наотрез отказались демонтировать камеры. Тогда недовольные горожане написали жалобы в прокуратуру и мэрию, с тех пор прошел год. Отчаявшиеся жильцы пожаловались в администрацию президента РФ. Оттуда пришел ответ, что обращение снова ушло в администрацию.

Впрочем, в комментариях самарцы советуют прибегнуть к более радикальному методу – самостоятельно разбить камеры. Однако, этот способ явно незаконен.

ИСТОЧНИК KP.RU