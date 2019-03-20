2019-03-20T20:35:39+03:00
Общество

Дмитрий Азаров отправил мэра Самары прогуляться по набережной и узнать, почему там грязь

Лапушкина же заявила, что «серьезных замечаний нет»
Кирилл КАРИМОВ
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Азаров не в первый раз отправляет чиновников на прогулкиАзаров не в первый раз отправляет чиновников на прогулкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь лично отреагировал на обращение горожан в его адрес в Твиттере. На этот раз, из-за состояния набережной Волги в Самаре после зимы.

- Прогулявшись по набережной Самары поняли, что она очень грязная и никому нет дела до этого, - сетует самарец Владимир. Дмитрий Азаров, наверно чемпионат прошёл и стараться для горожан не надо.

Губернатор отметил, что если набережная грязная, то это печально.

- Будучи мэром города находил время лично инспектировать состояние нашей красавицы-набережной. Прогулялся после работы - вот и «инспекция». Елена Владимировна, берите на контроль.

В свою очередь мэр Лапушкина ответила, что регулярно посещает набережную и серьезных замечаний по ней не было. Все недостатки устраняются в рабочем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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