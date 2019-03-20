Паводок в Самаре 2019: осенью осадков не добрали, зато зимой их был перебор

СЕГОДНЯ 20:51 2019-03-20T20:53:03+03:00

В Самаре рассказали, чего ждать от весеннего разлива рек

Синоптики рассказали, чего ждать от весеннего разлива рек в Самарской области

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В Самаре рассказали, каким будет половодье 2019 в Самарской области. Синоптики в своих прогнозах опираются на данные метеорологических измерений.

По их словам , Куйбышевское водохранилище ото льда очистится в нормативные сроки, Саратовское - на два дня раньше нормы.

- Полное вскрытие Саратовского водохранилища ожидаем во второй декаде апреля, Куйбышевского — в третьей. По предварительным данным, подтопление коснётся только 12 районов области и 41 населенного пункта, — рассказала начальник самарского гидрометцентра Людмила Анурова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Запас волы в снежно покрове в бассейнах рек: 118-209% нормы

Глубина промерзания почвы: 39 см (на 40 см ниже нормы)

Максимальный уровень поднятия рек: на реках региона выше нормы на 17-67 см, на р. Самара ниже нормы на 22-96 см.

По словам синоптиков, Куйбышевское водохранилище ото льда очистится в нормативные сроки, Саратовское - на два дня раньше нормы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Запас волы в снежно покрове в бассейнах рек: 118-209% нормы

Глубина промерзания почвы: 39 см (на 40 см ниже нормы)

Максимальный уровень поднятия рек: на реках региона выше нормы на 17-67 см, на р. Самара ниже нормы на 22-96 см.

ИСТОЧНИК KP.RU