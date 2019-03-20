На стройке нового микрорайона в Самаре сгорел кран
К счастью, рабочий успел покинуть обреченную машину
vk.com/life_samaraФото: скриншот видео
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В среду днем, 20 марта, на стройке многоквартирного дома в Кошелев-Парке загорелся башенный кран. Об этом сообщают очевидцы.
- Из кабины повалил дым, - вспоминает свидетель происшествия. – Потом показалось и пламя. Не знаю, что произошло, но, возможно, дело в утеплителе и электрике.
По все тем же свидетельствам, из горящей машины на землю сыпались искры и детали. К счастью, крановщик смог спуститься вниз до того, как кран по-настоящему полыхнул. Причины возгорания уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU