На стройке нового микрорайона в Самаре сгорел кран

СЕГОДНЯ 21:09 2019-03-20T21:09:50+03:00

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В среду днем, 20 марта, на стройке многоквартирного дома в Кошелев-Парке загорелся башенный кран. Об этом сообщают очевидцы.

- Из кабины повалил дым, - вспоминает свидетель происшествия. – Потом показалось и пламя. Не знаю, что произошло, но, возможно, дело в утеплителе и электрике.

По все тем же свидетельствам, из горящей машины на землю сыпались искры и детали. К счастью, крановщик смог спуститься вниз до того, как кран по-настоящему полыхнул. Причины возгорания уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU