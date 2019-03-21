Новый рекорд: в Самарской области зафиксировали экстремально высокую температуру

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-21T09:07:42+03:00

20 марта в Клявлино выдался самый теплый день за март

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Первый месяц весны поставил в Самарской области очередной рекорд. Сначала март удивлял обильными осадками в виде снега, а теперь он стал радовать жителей высокими температурами.

- В среду, 20 марта, в регионе была зафиксирована экстремально высокая температура. Погода установила рекорд в Клявлино. Там столбики термометров поднялись до 7,3 °С. Отклонение от предыдущего значения максимума температуры воздуха составило 0,9 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, последний раз так тепло в Клявлино было 20 марта 2015 года. Тогда была зафиксирована температура воздуха в 6,4 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU