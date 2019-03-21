Из-за ледохода на Волге изменится режим работы переправы между Самарой и Рождествено
Суда будут ходить только в светлое время суток
Фото: РечФлот-63Фото: vk.com
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В среду, 20 марта, на реке Волге у Самары начался ледоход. В связи с этим режим переправы до Рождествено был скорректирован.
- Из-за активной фазы ледохода на Волге и тяжелой ледовой обстановки в Рождественской воложке, в целях предотвращения возможных транспортных происшествий и ЧС суда между Самарой и Рождествено будут ходить только в светлое время суток, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Как отмечают представители компании, переправа по этому маршруту будет проходить только при благоприятной гидрометеорологической обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU