2019-03-21T09:54:15+03:00
Общество

Трамваи по Заводскому шоссе в Самаре поедут 25 марта

Движение будет возобновлено на участке от XXII Партсъезда до Кабельной
Анастасия ФИЛАТОВА
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На Заводское шоссе вернутся трамваи №№ 2, 3, 12, 19 и 21На Заводское шоссе вернутся трамваи №№ 2, 3, 12, 19 и 21Фото: Архив "КП"
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Жители Самары смогут прокатиться по Заводскому шоссе на трамваях уже в начале следующей недели. Как сообщили в Трамвайно-троллейбусном управлении города, трамваи поедут по нему уже в понедельник, 25 марта.

- На Заводское шоссе вернутся трамваи №№ 2, 3, 12, 19 и 21. Их движение будет возобновлено на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Кабельной, - рассказали представители муниципального предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что трамваи вернутся на Заводское шоссе в конце апреля, но, видимо, это удалось сделать раньше. Что касается окончания ремонта дороги, который ведется с августа 2018 года на участке от XXII Партсъезда до улицы Земеца, то оно запланировано на осень этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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