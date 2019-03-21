В Чапаевске водитель ВАЗа сбил чистящего рельсы мужчину

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-21T11:06:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 20 марта, около десяти часов вечера на улице Ленина в Чапаевске произошло серьезное ДТП. Там водитель отечественной легковушки сбил мужчину.

- 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 двигался со стороны улицы Медицинской в направлении улицы Сазонова. В пути следования он сбил 59-летнего рабочего, который чистил железнодорожные рельсы, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, водитель машины на момент ДТП был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU