2019-03-21T11:06:21+03:00
Происшествия

В Чапаевске водитель ВАЗа сбил чистящего рельсы мужчину

Мужчину с серьезными травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 20 марта, около десяти часов вечера на улице Ленина в Чапаевске произошло серьезное ДТП. Там водитель отечественной легковушки сбил мужчину.

- 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 двигался со стороны улицы Медицинской в направлении улицы Сазонова. В пути следования он сбил 59-летнего рабочего, который чистил железнодорожные рельсы, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, водитель машины на момент ДТП был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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