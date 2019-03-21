Вез сувениры детям: в аэропорту Курумоч у пассажира нашли чучела сиамских крокодилов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-21T11:22:20+03:00

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Недавно сотрудники таможни обнаружили в багаже одного из пассажиров самарского аэропорта Курумоч необычный сувенир. Мужчина решил порадовать своих детей чучелами крокодилов. Приобрел он их во вьетнамском Нячанге.

- Чучела, завернутые в бумагу, были найдены в чемоданах мужчины. Разрешительных документов на эти сувениры у него не было. Поэтому их пришлось изъять, - рассказал начальник таможенного поста "Аэропорт Самара" Антон Антонов.

Экспертиза показала, что чучела некогда были сиамскими крокодилами. Эти рептилии попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Они запрещены к ввозу на территорию РФ без разрешительных документов. Примерная стоимость чучел составила более 14,5 тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе Самарской таможни, по данному факту будут возбуждены административные дела за недекларирование товаров и за несоблюдение запретов и ограничений на их ввоз.

ИСТОЧНИК KP.RU