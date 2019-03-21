Билеты на матч «Крылья Советов» - «Спартак» 18 мая на «Самара Арене»: цены, где купить

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-21T13:02:36+03:00

Самый дешевый билет на матч можно будет купить за 500 рублей Фото: Михаил ГОРЮНОВ

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В Самаре открылась предварительная продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Спартак», который пройдет 18 мая в 20:00 на стадионе «Самара Арена». Уже сейчас их можно приобрести онлайн на сайте самарского клуба и в магазине в ТЦ «Сила Спорта».

- Предварительная продажа билетов будет открыта до 1 апреля. Стоимость билетов - от 500 до 2000 рублей, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно. Матч им придется смотреть на коленях у родителей. Юным болельщикам в возрасте до 14 лет билеты в сектор D114 продаваться не будут. А вот в сектора С119, С118, А102, А103 родители смогут приобрести своим детям билеты со скидкой в 50%. Аналогичная скидка будет предоставляться инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению и инвалидам 1 и 2 групп. Купить билеты за полцены они смогут на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе и в сектор C117. Билеты будут продаваться в ТЦ «Сила Спорта» с 11:00 до 20:30.

Как отмечают представители самарского клуба, билеты в сектора B526(½), В532(½), D113 (½), D115 (½) продаваться не будут. А вот при покупке билета в зоны гостеприимства и повышенной комфортности болельщиков ждет подарок — разовый автопропуск.

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ИСТОЧНИК KP.RU