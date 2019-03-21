2019-03-21T14:32:44+03:00
Общество

Вместо искусства - пустое место! В Самаре поэты и художники с лопатами спасали упавший со стены Фабрики-кухни баннер

Самарские деятели искусств решили откопать из-под снега упавший плакат со словом искусство
Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре художники и поэты с лопатами откапывали "искусство"В Самаре художники и поэты с лопатами откапывали "искусство"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре сегодня решили выкопать искусство из-под снега. Дело в том, что со стены здания Фабрики-кухни снежной зимой слетел плакат со словом "искусство". Это - часть инсталляции художника-концептуалиста Юрия Альберта: «Искусство не для того, чтобы на него смотреть, искусство для того, чтобы о нем думать».

- С Юрием мы сотрудничали и во время проведения выставки «Еда как социальная машина», которую показывали на городских остановках в 2017-м году. Потом он сделал эту инсталляцию И вот зимой слово «искусство» было сметено снегом. Сегодня мы пригласили молодых поэтов, чтобы они его откопали. Мы не только восстанавливаем произведение конкретного художника, мы «откапываем» самих себя, мы спасаем само искусство. А сама инсталляция будет использована в дальнейшем, в ней много контекстов и вариаций, - рассказала о происходящем Неля Коржова, пропагандист современного искусства, куратор Ширяевской биеннале.

Плакат упал со стены зимой и так и остался лежать под снегом

Плакат упал со стены зимой и так и остался лежать под снегом

Искусство от капризов погоды спасли. Хочется верить, что скоро возродится и само здание. Напомним, что сейчас в Фабрике-кухни собираются открыть филиал Третьяковки. Но для этого в здании нужно провести ремонт. На зиму его закрывали специальными полотнами, чтобы сохранить стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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