В Самарской области за последние 6 лет стали меньше заражаться туберкулезом

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-21T14:50:08+03:00

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За последние 6 лет заболевших туберкулезом в Самарской области стало меньше на 43%. Сейчас на каждые 100 000 населения заболевают 54,8 человека. Однако этот показатель все еще выше, чем в среднем по России. В нашей стране на каждые 100 000 населения туберкулезом заражаются 44,4 человека. Такие цифры озвучил в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии Игорь Цыганков.

- Мы пока опережаем Россию по заболеваемости туберкулезом, но тенденция все-таки положительная. Отмечу, что за последние шесть лет почти на 60% снизилась заболеваемость среди людей без ВИЧ-инфекции. На каждые 100 000 населения у нас приходятся 27,7 больных туберкулезом без ВИЧ. Средний показатель по России – 30 случаев на 100 000 населения, - отметил Цыганков.

При этом ВИЧ остается главным фактором развития туберкулеза, т.к. при инфекции страдает иммунитет человека. Больше 40% больных туберкулезом имеют положительный ВИЧ-статус. За последние шесть лет эта цифра только росла.

Среди детей за прошлый год туберкулезом заразились 35 человек. В 2017 году – 44 ребенка. Всего же сейчас болеют около 90 детей и подростков. Эти цифры лучше, чем в начале нулевых, отмечают эксперты. Тогда детей с туберкулезом было в районе 200.

А вот умирать от болезни стали меньше. Пик смертности пришелся на 2012 год – 15,9 человека на 100 000 населения. Сейчас эта отметка держится в районе 5,5.

ИСТОЧНИК KP.RU