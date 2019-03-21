2019-03-21T15:39:13+03:00
Общество

На подготовку строительства моста около Климовки в Самарской области выделят около 620 млн рублей

Строительство моста через Волгу обсудили в Москве
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Визуализация моста. Фото: правительство СОВизуализация моста. Фото: правительство СО
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил в Москве строительство моста через Волгу в районе Климовки. Речь шла о сроках проектирования, конкурсных процедур и реализации проекта, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Прошло предельно важное и содержательное совещание. Мост через Волгу станет ключевым инфраструктурным проектом региона и одним из крупнейших в стране. Мост станет частью международного коридора «Европа-Западный Китай», - отметил Азаров.

На подготовку к строительству моста через Волгу в Климовке выделят около 620 миллионов рублей. Деньги поступят из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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