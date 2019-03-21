На дорогах Самарской области в апреле будет действовать запрет на движение грузовиков
В Самарской области с 1 по 30 апреля введут временное ограничение движения для грузовиков на региональных дорогах. При этом запрет будет касаться машин, осевая нагрузка на каждую ось которых более семи тонн, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сделают это для того, чтобы сохранить дороги во время плохой погоды.
Кроме того, с 20 мая по 31 августа 2019 года на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием запретят ездить большегрузам, нагрузка на ось которых превышает установленные в России значения при средней температуре днем выше +32.
- Транспорт при достижении критической температуры сможет двигаться ночью с 22.00 до 10.00. Аналогичные ограничения с 20 мая по 31 августа планируется ввести и на федеральных автодорогах после прохождения проекта приказа Федерального дорожного агентства антикоррупционной экспертизы, - говорится в сообщении регионального правительства.
Ограничения весной и летом не будут распространяться на международные перевозки грузов, автобусы, перевозки продуктов, лекарств, топлива, почты и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU