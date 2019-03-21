2019-03-21T17:58:03+03:00
Общество

Самарские депутаты предложили отчислять детей из детских садиков за непосещаемость

По словам законтворцев иногда дети вовсе не посещают детсады, при этом место за ними остается закрепленым, а другие вынуждены стоять в очереди
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Не ходишь в садик? ОтчислятНе ходишь в садик? Отчислят
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Самарские депутаты предложили коллегам из госдумы расширить список причин, которые являются достаточным основанием для отчисления детей из детского сада. Эта тема особенно актуальна в условиях, когда мест в детсадах не хватает. С просьбой отрегулировать вопрос законодательно обращаются руководители детсадов.

- Около 3% детей в Самарской области - это 4,5 тыс человек - не посещают детсады без уважительной причины. При этом они занимают места, - рассказали в губернской думе.

Причины могут быть разными: например, родителей не устроил садик (он далеко расположен, не соответствует их ожиданиям), мама сидит в декрете с младшим ребенком и не водит в садик старшего.

Депутаты предложили расширить список причин, используя которые руководство дошкольных учреждений может отказать в месте в детском саду уже после зачисления ребенка.

Сейчас по закону после отсутствия ребенка в детсаду больше полугода его можно лишить места, но только через суд. Это долгий процесс.

Депутаты отметили, что нужно конкретизировать понятия "уважительная причина" и "длительное непосещение". И прописать норму отчисления в законе.

- На мой взгляд, практика отчисления детей из детсадов по суду все-таки более оптимальный вариант. Каждый случай уникальный. Сегодня маме нет необходимости вести ребенка в сад, а завтра обстоятельства поменялись, у нее такая необходимость появилась, а место ее ребенка в саду уже занято другим. Возможно, было бы правильным продумать вариант по временному предоставлению очереднику места долго отсутствующего ребенка, - уточнила свое мнение первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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