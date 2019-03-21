Самарские депутаты предложили отчислять детей из детских садиков за непосещаемость
Самарские депутаты предложили коллегам из госдумы расширить список причин, которые являются достаточным основанием для отчисления детей из детского сада. Эта тема особенно актуальна в условиях, когда мест в детсадах не хватает. С просьбой отрегулировать вопрос законодательно обращаются руководители детсадов.
- Около 3% детей в Самарской области - это 4,5 тыс человек - не посещают детсады без уважительной причины. При этом они занимают места, - рассказали в губернской думе.
Причины могут быть разными: например, родителей не устроил садик (он далеко расположен, не соответствует их ожиданиям), мама сидит в декрете с младшим ребенком и не водит в садик старшего.
Депутаты предложили расширить список причин, используя которые руководство дошкольных учреждений может отказать в месте в детском саду уже после зачисления ребенка.
Сейчас по закону после отсутствия ребенка в детсаду больше полугода его можно лишить места, но только через суд. Это долгий процесс.
Депутаты отметили, что нужно конкретизировать понятия "уважительная причина" и "длительное непосещение". И прописать норму отчисления в законе.
- На мой взгляд, практика отчисления детей из детсадов по суду все-таки более оптимальный вариант. Каждый случай уникальный. Сегодня маме нет необходимости вести ребенка в сад, а завтра обстоятельства поменялись, у нее такая необходимость появилась, а место ее ребенка в саду уже занято другим. Возможно, было бы правильным продумать вариант по временному предоставлению очереднику места долго отсутствующего ребенка, - уточнила свое мнение первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.
ИСТОЧНИК KP.RU