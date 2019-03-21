В Самаре задержали руководителя бюро медсоцэкспертизы
В Самаре задержали руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрия Драча. Его подозревают в хищении 200 миллионов из бюджета. Об этом сообщают в прокуратуре Самары.
— В сентябре прошлого года руководитель бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрий Драч заключил государственный контракт на приобретение 10 объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 33. Общая сумма — 390 миллионов рублей, — комментируют в ведомстве.
Объекты передали в собственность бюро. Прокуратура при проверке выяснила, что стоимость помещений и земельного участка необоснованно завышена более чем в два раза. Реальная стоимость составляла 151 миллион рублей.
Материалы прокурорской проверки направили в следственное управление УМВД России по г. Самаре. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По подозрению в совершении преступления задержали руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрий Драч. Проводятся следственные действия.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
ИСТОЧНИК KP.RU