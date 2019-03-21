2019-03-21T21:36:56+03:00
Происшествия

В Самаре задержали руководителя бюро медсоцэкспертизы

Дмитрия Драча подозревают в хищении 200 миллионов рублей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дмитрий Драч занимает эту должность с 2016 годаДмитрий Драч занимает эту должность с 2016 года
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В Самаре задержали руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрия Драча. Его подозревают в хищении 200 миллионов из бюджета. Об этом сообщают в прокуратуре Самары.

— В сентябре прошлого года руководитель бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрий Драч заключил государственный контракт на приобретение 10 объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 33. Общая сумма — 390 миллионов рублей, — комментируют в ведомстве.

Объекты передали в собственность бюро. Прокуратура при проверке выяснила, что стоимость помещений и земельного участка необоснованно завышена более чем в два раза. Реальная стоимость составляла 151 миллион рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственное управление УМВД России по г. Самаре. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По подозрению в совершении преступления задержали руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Дмитрий Драч. Проводятся следственные действия.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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