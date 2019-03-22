В Самаре на Льва Толстого нашли два повреждения на теплосети

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-22T08:02:10+03:00

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Вечером в четверг, 21 марта, в Самаре на улице Льва Толстого в районе дома № 76 было выявлено повреждение на теплосети. Из-за этого три дома остались без тепла. Однако вскоре их перевели на обратный трубопровод.

- Сотрудники Предприятия тепловых сетей работали на месте происшествия всю ночь. За это время они нашли еще одно повреждение трубы. Специалистам необходимо заменить 7 метров теплотрассы под кабелями, - сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По словам чиновника, сейчас рабочие уже протолкнули трубу под кабелями. Ведутся сварочные работы. Специалистам ПТС осталось подогнать трубу, сварить два стыка и две крышки. Ориентировочный срок завершения работ - 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU