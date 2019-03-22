В Жигулевске ввели карантин по бешенству животных
До конца мая в городе нельзя будет проводить выставки собак и кошек, а также продавать их
Карантин будет действовать в Жигулевске в течение 2 месяцевФото: Архив "КП"
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В Самарской области выявили еще один случай бешенства среди животных. На этот раз источник распространения опасной болезни нашли в Жигулевске.
- Территория Жигулевска признается неблагополучной по бешенству животных. В связи с чем там устанавливается карантин. Он продлится с 22 марта по 22 мая, - говорится постановлении губернатора Самарской области.
На время действия карантина в Жигулевске нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить питомцев за пределы города и отлавливать диких животных.
ИСТОЧНИК KP.RU