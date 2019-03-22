В Жигулевске ввели карантин по бешенству животных

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-22T08:49:06+03:00

Карантин будет действовать в Жигулевске в течение 2 месяцев Фото: Архив "КП"

До конца мая в городе нельзя будет проводить выставки собак и кошек, а также продавать их

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В Самарской области выявили еще один случай бешенства среди животных. На этот раз источник распространения опасной болезни нашли в Жигулевске.

- Территория Жигулевска признается неблагополучной по бешенству животных. В связи с чем там устанавливается карантин. Он продлится с 22 марта по 22 мая, - говорится постановлении губернатора Самарской области.

На время действия карантина в Жигулевске нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить питомцев за пределы города и отлавливать диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU