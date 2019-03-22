2019-03-22T09:10:47+03:00
Общество

В Самаре во время паводка может затопить четыре района

В зону риска попали Куйбышевский, Красноглинский, Железнодорожный и Самарские районы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Город может немного подтопить водой в мае-июнеГород может немного подтопить водой в мае-июнеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В думе Самары обсудили подготовку города к предстоящему весеннему половодью. По словам специалистов, первая фаза паводка практически никак не скажется на работе предприятий и объектах инфраструктуры.

- С начала зимы с улиц Самары было вывезено 900 тысяч тонн снега - это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, уровень грунтовых вод в марте-апреле не должен подняться выше критического уровня, - сообщил и.о. руководителя управления гражданской защиты городской администрации Евгений Вдовин.

А вот вторая фаза паводка, которая наступит в мае-июне, может немного подтопить улицы Самары. В зону риска попадают некоторые территории, расположенные в Куйбышевском, Красноглинском, Железнодорожном и Самарском районах. В связи с этим в городе уже подготовили целый комплекс противопаводковых мероприятий, которые обеспечат бесперебойную работу всех объектов инженерной системы, а также дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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