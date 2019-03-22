Опознали по фингалу: в Сызрани полицейские поймали разбойников, ограбивших посетителей кафе

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-22T13:07:56+03:00

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В Сызрани полицейские раскрыли дерзкое ограбление, которое произошло в кафе в центре города накануне Международного женского дня. Там двое мужчин под угрозой ножа отобрали у компании молодых людей все ценности и даже джинсы.

- Двое парней и девушка спокойно сидели за столиком в кафе, когда к ним подошел мужчина и попросил одолжить ему тысячу рублей. Получив отказ, он ушел. Зато ему на смену через некоторое время пришел другой незнакомец. В руках у него был нож. Угрожая оружием, мужчина отобрал у компании два сотовых телефона, 200 рублей и рюкзак, в котором находились джинсы и зарядное устройство, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские составили фоторобот преступников. Один из них имел особые приметы: синяк под левым глазом, татуировка на правой руке и шрамы от порезов. Разыскать разбойников удалось через 1,5 часа после преступления. Их нашли в такси, которое сотрудники ГИБДД остановили на развилке трасс М-5 и «Сызрань — Цивильск». Преступниками оказались 38-летний и 26-летний жители Сызрани. Старший из них уже был неоднократно судим. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU