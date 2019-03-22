В Самаре наглые воришки слили бензин у припаркованной у дома машины
Дерзкое преступление произошло в Самаре ночью с воскресенье, 3 марта, на субботу, 4 марта. Два воришки слили бензин у припаркованной около дома «Шевроле Нивы». Произошло преступление во дворе по адресу: Промышленный район, улица Стара-Загора, дом 267А. Происшествие попало в объектив камеры программы «Безопасный дом».
- Воришки приехали за бензином на машине, слили бензин и уехали, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» в программе.
Пострадавший уже начал поиски злоумышленников.
За видео благодарим программу «Безопасный дом».
В Самаре воришки слили бензин машины.За видео благодарим программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU