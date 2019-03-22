2019-03-22T13:38:18+03:00
Общество

В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога

Таким образом депутаты предлагают стимулировать переход автомобилистов на новый вид топлива
Анастасия ФИЛАТОВА
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Газомоторное топливо дешевле и экологичнее альтернативных видов топливаГазомоторное топливо дешевле и экологичнее альтернативных видов топливаФото: ЯСИА
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Депутаты Самарской губернской думы предложили внести в региональный закон о транспортном налоге изменения. В частности, они выступили с инициативой освободить некоторых автомобилистов от его уплаты. Речь идет о владельцах транспорта, которое работает на газомоторном топливе.

- Во всей стране, в том числе и Самарской области, планируется увеличить использование газомоторного топлива, ведь оно позволяет уменьшить себестоимость перевозок, снизить выброс токсичных веществ и повысить срок эксплуатации транспортного средства. Для того, чтобы люди и компании начали переходить на газомоторное топливо, нужно предусмотреть меры стимулирования. Как вариант — снижение ставок транспортного налога, - отметил председатель комитета губдумы по транспорту Андрей Мурзов.

Так, владельцев транспортных средств, которые используют только природный газ, депутаты предлагают полностью освободить от налога. А тем, кто владеет транспортом с битопливной системой (бензин и газ), - снизить ставку налога вдвое.

Комитет губдумы направит данный законопроект в региональное правительство и прокуратуру для внесения возможных замечаний и предложений. После этого обсуждение инициативы будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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