В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога
Депутаты Самарской губернской думы предложили внести в региональный закон о транспортном налоге изменения. В частности, они выступили с инициативой освободить некоторых автомобилистов от его уплаты. Речь идет о владельцах транспорта, которое работает на газомоторном топливе.
- Во всей стране, в том числе и Самарской области, планируется увеличить использование газомоторного топлива, ведь оно позволяет уменьшить себестоимость перевозок, снизить выброс токсичных веществ и повысить срок эксплуатации транспортного средства. Для того, чтобы люди и компании начали переходить на газомоторное топливо, нужно предусмотреть меры стимулирования. Как вариант — снижение ставок транспортного налога, - отметил председатель комитета губдумы по транспорту Андрей Мурзов.
Так, владельцев транспортных средств, которые используют только природный газ, депутаты предлагают полностью освободить от налога. А тем, кто владеет транспортом с битопливной системой (бензин и газ), - снизить ставку налога вдвое.
Комитет губдумы направит данный законопроект в региональное правительство и прокуратуру для внесения возможных замечаний и предложений. После этого обсуждение инициативы будет продолжено.
ИСТОЧНИК KP.RU