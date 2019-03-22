Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев: «Если сравнивать Божовича и Карреру, то это хорошие тренеры, но четче доходит, когда говорят по-русски»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-22T14:59:40+03:00

Опорник самарской команды рассказал о тренерах, с которыми успел поработать, и предстоящих играх с «Арсеналом», «Оренбургом» и «Краснодаром».

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Опорный полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев рассказал об отличиях работы с Миодрагом Божовичем или Массимо Каррерой.

- Русские говорят на русском, иностранцы – на своем языке. Разный менталитет. У каждого свое видение футбола. Если сравнивать Божовича и Карреру, то это хорошие тренеры, но когда тренер говорит на русском, то до тебя четче доходит, чем через переводчика. В принципе, все, - сказал Тимофеев в интервью пресс-службе «Крыльев».

Кроме того, опорник прокомментировал предстоящие встречи РПЛ с тульским «Арсеналом», «Оренбургом» и «Краснодаром».

- Понятно, что будет непросто – простых матчей вообще не бывает. На каком бы месте команда не находилась, простых матчей не будет 100%. Отрезок очень важный, и будет видно, где мы окажемся – наверху или внизу. Нужно в каждой игре выходить играть на победу и забирать очки, кто бы в соперниках не был – «Краснодар», «Арсенал» или «Оренбург», - отметил Тимофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU