В Самаре Хлебозавод № 2 выставили на продажу за 450 млн рублей
В Самаре выставили на продажу Хлебозавод № 2, который находится на улице Спортивной, 13. Продавец хочет выручить за предприятие 450 миллионов рублей.
- Продам завод с налаженным производством и окупаемостью 7-8 лет. Площадь земли 2 га, а площадь помещений — 10 тысяч квадратных метров, - говорится в объявлении, размещенном на сайте Авито.
Насколько известно, Хлебозавод № 2 работает с 1933 года. По данным на 2017 год чистая прибыль предприятия составила 1,3 млн рублей, а выручка — более 191 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU