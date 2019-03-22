2019-03-22T15:20:53+03:00
Общество

В Тольятти в подъезде дома вандалы изрисовали лифт и выломали ногой камеру видеонаблюдения

Происшествие попало в объектив той самой выломанной камеры
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
После происшествия старшая по дому передала заявление в полициюПосле происшествия старшая по дому передала заявление в полициюФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Тольятти ищут двух молодых вандалов, которые дебоширили в подъезде дома на улице Мира. Ночью со вторника на среду, с 12 на 13 марта, в доме №152 по улице Мира два молодых человека изрисовали лифт и почтовые ящики. После этого один из вандалов заметил камеру видеонаблюдения и решил ее выломать – сначала руками, потом ногой.

Происшествие попало в объектив той самой видеокамеры программы «Безопасный дом». Видеозапись оказалась в распоряжении «Комсомольской правды – Самара».

После происшествия старшая по дому передала заявление в полицию.

За видео спасибо «Безопасному дому».

В Тольятти в подъезде дома вандалы изрисовали лифт и выломали ногой камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани ищут родственников пожилого мужчины, который уже 13 лет находится в больнице
В Самаре Хлебозавод № 2 выставили на продажу за 450 млн рублей
Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев: «Если сравнивать Божовича и Карреру, то это хорошие тренеры, но четче доходит, когда говорят по-русски»
«Прилег отдохнуть»: в Тольятти грузовик опрокинулся при развороте
В Самаре по гарантии отремонтируют Волжский проспект
На контрольный матч «Крыльев Советов» с саратовским «Соколом» болельщиков будут пускать бесплатно
Молодежка «Крыльев Советов» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в контрольном матче
В Самаре «продавщицу смерти» отправили на 8 лет в колонию
В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога
В Самаре наглые воришки слили бензин у припаркованной у дома машины
Опознали по фингалу: в Сызрани полицейские поймали разбойников, ограбивших посетителей кафе
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола