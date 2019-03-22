СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-22T15:20:53+03:00

После происшествия старшая по дому передала заявление в полицию Фото: Скриншот с видео

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В Тольятти ищут двух молодых вандалов, которые дебоширили в подъезде дома на улице Мира. Ночью со вторника на среду, с 12 на 13 марта, в доме №152 по улице Мира два молодых человека изрисовали лифт и почтовые ящики. После этого один из вандалов заметил камеру видеонаблюдения и решил ее выломать – сначала руками, потом ногой.

Происшествие попало в объектив той самой видеокамеры программы «Безопасный дом». Видеозапись оказалась в распоряжении «Комсомольской правды – Самара».

После происшествия старшая по дому передала заявление в полицию.

За видео спасибо «Безопасному дому».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/698741" frameborder="0"></iframe> В Тольятти в подъезде дома вандалы изрисовали лифт и выломали ногой камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU