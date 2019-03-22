В Тольятти в подъезде дома вандалы изрисовали лифт и выломали ногой камеру видеонаблюдения
В Тольятти ищут двух молодых вандалов, которые дебоширили в подъезде дома на улице Мира. Ночью со вторника на среду, с 12 на 13 марта, в доме №152 по улице Мира два молодых человека изрисовали лифт и почтовые ящики. После этого один из вандалов заметил камеру видеонаблюдения и решил ее выломать – сначала руками, потом ногой.
Происшествие попало в объектив той самой видеокамеры программы «Безопасный дом». Видеозапись оказалась в распоряжении «Комсомольской правды – Самара».
После происшествия старшая по дому передала заявление в полицию.
За видео спасибо «Безопасному дому».
В Тольятти в подъезде дома вандалы изрисовали лифт и выломали ногой камеру видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU