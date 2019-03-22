Сначала разделяйте, потом экономьте: регоператор рассказал, почему сейчас нельзя платить за мусор по факту накопления

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-22T17:34:44+03:00

В Самаре пока не выйдет платить за мусор по факту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как объяснили в Экостройресурсе, для этого нужно оборудовать контейнерную площадку контейнерами для раздельного сбора мусора. И изменить законодательство

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В Самаре пока не получится платить по факту накопления ТКО. Напомним, в конце прошлой недели министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков написал, что такой вопрос прорабатывается. Но в регоператоре были неумолимы.

- Согласно п.148 (30) Правил 354 в отношении потребителей в жилых помещениях учет ТКО осуществляется по нормативам, а в случае раздельного накопления сортированного ТКО - расчетных путем, исходя из количества и объема контейнеров, - уточнили в "Экостройресурс".

При этом в организации уточнили, что не готовы признавать раздельный сбор мусора, так как законодательно не утвержден порядок такого накопления отходов. Сейчас же разобраться, происходит ли фактически раздельный сбор мусора невозможно.

Но даже если законодательные нормы будут изменены, у жителей возникнет множество проблем. Например, им нужно будет организовывать свои контейнерные площадки, соответственно, их нужно будет защищать от посягательств соседей. В любом случае, сейчас необходима работа законодательных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU