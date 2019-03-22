2019-03-22T17:49:44+03:00
Общество

14% от всех запасов питьевой воды в Самарской области небезопасны для человека

При проверках в водоемах первой категории в 33% проб нашли несоответствие по санитарно-химическим показателям
Ирина ИСАЕВА
Поделиться:
Об этом рассказали в пресс-центре КП-СамараОб этом рассказали в пресс-центре КП-Самара
Изменить размер текста:

В пресс-центре КП-Самара эксперты рассказали, насколько безопасна вода в Самарской области. Представитель минприроды и лесхоза Дмитрий Минх рассказал, что водоемы губернии мелеют и заиливаются. Выход один – реки надо чистить. Есть претензии и к качеству воды.

- В 2018 году только 1% проб воды был непригодным по микробиологическим показателям в водоемах первой категории, предназначенных для забора питьевой воды. Несоответствие по санитарно-химическим показателям - 33%. Возбудителей кишечных инфекций мы не обнаруживали, - рассказала заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Кузнецова. В целом по региону процент безопасности воды составляет 86% (по стране этот показатель – 91,5%).

Главный источник загрязнения водоемов – предприятия, расположенные вдоль береговых полос.

- Мы ежегодно выявляем факты незаконного сброса, сброса вод без надлежащей очистки, вовсе без очистки, с превышением нормативов, - информирует старший помощник Самарского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Морозов. – Практика показывает, что надзорная и контрольная деятельность позволяет добиться снижения правонарушений. По сравнению с 2016 годом в 2017 на 4,7% уменьшился объем сбрасываемых сточных вод, на 7,2% снизился объем неочищенных сточных вод.

Перед тем как попасть в дома самарцев вода проходит через «экологический барьер».

- Мы разработали программы экологического мониторинга. Он начинается с того, что мы проверяем на качество источник водоснабжения. В зависимости от этого выстраиваем технологические процессы. В районе наших водозаборов – Студеный Овраг, улица Советской Армии, Ульяновский спуск – летом мы обнаруживаем марганец, железо, следы цветения. Тяжелые металлы – это единичные случаи, - рассказывает заместитель технического директора ООО «Самарские коммунальные системы» Юлия Егорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрия Сазонова в Самаре не отпустили под домашний арест
Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Самарской области
Сначала разделяйте, потом экономьте: регоператор рассказал, почему сейчас нельзя платить за мусор по факту накопления
Новым ректором экономического университета в Самаре выбрали Светлану Ашмарину
В Самаре главу бюро медсоцэкспертизы, подозреваемого в хищении бюджетных 230 млн рублей, отправили под домашний арест
На стадионе «Чайка» в Самаре построят площадку для тренировок пляжного футбольного клуба «Крылья Советов»
В Сызрани ищут родственников пожилого мужчины, который уже 13 лет находится в больнице
В Тольятти в подъезде дома вандалы изрисовали лифт и выломали ногой камеру видеонаблюдения
В Самаре Хлебозавод № 2 выставили на продажу за 450 млн рублей
Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев: «Если сравнивать Божовича и Карреру, то это хорошие тренеры, но четче доходит, когда говорят по-русски»
«Прилег отдохнуть»: в Тольятти грузовик опрокинулся при развороте
В Самаре по гарантии отремонтируют Волжский проспект
На контрольный матч «Крыльев Советов» с саратовским «Соколом» болельщиков будут пускать бесплатно
Молодежка «Крыльев Советов» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в контрольном матче
В Самаре «продавщицу смерти» отправили на 8 лет в колонию
В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога
В Самаре наглые воришки слили бензин у припаркованной у дома машины
Опознали по фингалу: в Сызрани полицейские поймали разбойников, ограбивших посетителей кафе
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола