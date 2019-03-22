14% от всех запасов питьевой воды в Самарской области небезопасны для человека

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-22T17:49:44+03:00

При проверках в водоемах первой категории в 33% проб нашли несоответствие по санитарно-химическим показателям

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В пресс-центре КП-Самара эксперты рассказали, насколько безопасна вода в Самарской области. Представитель минприроды и лесхоза Дмитрий Минх рассказал, что водоемы губернии мелеют и заиливаются. Выход один – реки надо чистить. Есть претензии и к качеству воды.

- В 2018 году только 1% проб воды был непригодным по микробиологическим показателям в водоемах первой категории, предназначенных для забора питьевой воды. Несоответствие по санитарно-химическим показателям - 33%. Возбудителей кишечных инфекций мы не обнаруживали, - рассказала заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Кузнецова. В целом по региону процент безопасности воды составляет 86% (по стране этот показатель – 91,5%).

Главный источник загрязнения водоемов – предприятия, расположенные вдоль береговых полос.

- Мы ежегодно выявляем факты незаконного сброса, сброса вод без надлежащей очистки, вовсе без очистки, с превышением нормативов, - информирует старший помощник Самарского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Морозов. – Практика показывает, что надзорная и контрольная деятельность позволяет добиться снижения правонарушений. По сравнению с 2016 годом в 2017 на 4,7% уменьшился объем сбрасываемых сточных вод, на 7,2% снизился объем неочищенных сточных вод.

Перед тем как попасть в дома самарцев вода проходит через «экологический барьер».

- Мы разработали программы экологического мониторинга. Он начинается с того, что мы проверяем на качество источник водоснабжения. В зависимости от этого выстраиваем технологические процессы. В районе наших водозаборов – Студеный Овраг, улица Советской Армии, Ульяновский спуск – летом мы обнаруживаем марганец, железо, следы цветения. Тяжелые металлы – это единичные случаи, - рассказывает заместитель технического директора ООО «Самарские коммунальные системы» Юлия Егорова.

ИСТОЧНИК KP.RU