Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Самарской области
Апрель в Самарской области плохих сюрпризов не готовит. Во второй месяц весны по данным Гидрометцентра России, температура воздуха сохранится в пределах нормы, примерно +6,3 градуса. Сильных осадков синоптики не обещают. Май также обещает уложиться в нормы, средняя температура +14,4 градуса, поджидаемые осадки на уровне 34 мм.
— Летом в регионе сложатся благоприятные погодные условия. Все три летних месяца температура будет в пределах нормы: +19, +20,5 и +18,2 градуса соответственно, - отметили синоптики. - В среднемесячных значениях будут и осадки. Исключение - июль, в середине лета осадки ожидается ниже нормы, в частности на севере области.
В пределах нормы будет и первый осенний месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU