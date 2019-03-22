Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Самарской области

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-22T17:54:58+03:00

Лето будет в пределах нормы! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Гидрометцентра России представили наиболее вероятностный прогноз температуры и осадков на апрель - сентябрь

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Апрель в Самарской области плохих сюрпризов не готовит. Во второй месяц весны по данным Гидрометцентра России, температура воздуха сохранится в пределах нормы, примерно +6,3 градуса. Сильных осадков синоптики не обещают. Май также обещает уложиться в нормы, средняя температура +14,4 градуса, поджидаемые осадки на уровне 34 мм.

— Летом в регионе сложатся благоприятные погодные условия. Все три летних месяца температура будет в пределах нормы: +19, +20,5 и +18,2 градуса соответственно, - отметили синоптики. - В среднемесячных значениях будут и осадки. Исключение - июль, в середине лета осадки ожидается ниже нормы, в частности на севере области.

В пределах нормы будет и первый осенний месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU