2019-03-22T18:47:02+03:00
Происшествия

Дмитрия Сазонова в Самаре не отпустили под домашний арест

Защита просила о смягчении условий содержания, но суд просто продлил арест ещё на два месяца
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Сазонов останется под арестомДмитрий Сазонов останется под арестомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на два месяца продлили арест Дмитрию Сазонову. Напомним, что экс - начальника центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля регионального управления Росгвардии задержали ещё осенью. Его поймали на взятке, а подозревают в регулярном получении незаконных вознаграждений в общей сумме на 400 тыс. рублей.

- Защита просила перевести Сазонова под домашний арест или подписку о невыезде. Но суд решил оставить его под арестом ещё на два месяца, - рассказали в Самарском районном суде.

Дмитрий Сазонов просил отпустить его домой для того, чтобы поддержать мать после смерти отца, апеллируя к тому, что сейчас дома остались одни женщины. Сейчас Дмитрий Сазонов уволен с занимаемой должности. Его защита считает, что он больше не представляет опасности даже теоретической в плане давления на свидетелей. Но суд посчитал иначе. Арест продлён до 25 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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