«В центре города хотят сжигать людей»: в Жигулевске могут построить крематорий
В Жигулёвске могут построить крематорий. Информация об этом появилась в соцсетях. Местные жители написали, что крематорий собираются строить в районе завода «Аком», и стали возмущаться.
— Теперь в национальном парке «Самарская Лука», почти в центре города, хотят сжигать людей! — пишут граждане. — Со всей области (и не только) будут свозить трупы и на нашем с вами здоровье зарабатывать деньги!
В администрации Жигулёвска сообщили, что это обусловлено с ростом интереса инвесторов. Более того, пока ничего не решено.
— К городу растет внимание инвесторов. Горнолыжный склон, конная база и так далее. Есть предложение о создании похоронного дома с моргом. Он нужен больнице. Но по нему решений нет. Есть только инициатива инвестора, которому интересны аренда морга, оказание ритуальных услуг по низкой цене. А нужен ли он, скажут жители, — прокомментировали в администрации Жигулёвска.
ИСТОЧНИК KP.RU