«В центре города хотят сжигать людей»: в Жигулевске могут построить крематорий

СЕГОДНЯ 21:39 2019-03-23T21:46:40+03:00

В администрации Жигулевска объяснили, что может появиться похоронный дом с моргом

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В Жигулёвске могут построить крематорий. Информация об этом появилась в соцсетях. Местные жители написали, что крематорий собираются строить в районе завода «Аком», и стали возмущаться.

— Теперь в национальном парке «Самарская Лука», почти в центре города, хотят сжигать людей! — пишут граждане. — Со всей области (и не только) будут свозить трупы и на нашем с вами здоровье зарабатывать деньги!

В администрации Жигулёвска сообщили, что это обусловлено с ростом интереса инвесторов. Более того, пока ничего не решено.

— К городу растет внимание инвесторов. Горнолыжный склон, конная база и так далее. Есть предложение о создании похоронного дома с моргом. Он нужен больнице. Но по нему решений нет. Есть только инициатива инвестора, которому интересны аренда морга, оказание ритуальных услуг по низкой цене. А нужен ли он, скажут жители, — прокомментировали в администрации Жигулёвска.

ИСТОЧНИК KP.RU