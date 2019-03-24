«Она решила уплыть»: в Самаре вместе с льдиной откололась прорубь для зимнего купания
Необычное пришествие засняли самарцы в конце рабочей неделе. Вместе с льдиной в районе Полевого спуска откололась благоустроенная прорубь для зимнего купания. Деревянные лестницы и ели, защищающие купающихся от ветра, отправилась в путешествие вниз по течению.
- Прорубь под Полевым спуском сегодня решила уплыть, - написал в социальных сетях очевидец и поделился фотографиями.
Напомним, традиционно на полевом спуске размещается купель и теплая раздевалка клуба любителей зимнего плавания «Белый медведь». Они, кстати, уже придумали, как теперь окунаться и установили лестницу.
Фото группы overstory163/vk.comФото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU