2019-03-24T12:37:52+03:00
Общество

«Она решила уплыть»: в Самаре вместе с льдиной откололась прорубь для зимнего купания

Любители закаливания уже придумали новый способ погружения в ледяную воду
Евгения ВАСИНА
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Фото группы overstory163/vk.comФото группы overstory163/vk.comФото: соцсети
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Необычное пришествие засняли самарцы в конце рабочей неделе. Вместе с льдиной в районе Полевого спуска откололась благоустроенная прорубь для зимнего купания. Деревянные лестницы и ели, защищающие купающихся от ветра, отправилась в путешествие вниз по течению.

- Прорубь под Полевым спуском сегодня решила уплыть, - написал в социальных сетях очевидец и поделился фотографиями.

Напомним, традиционно на полевом спуске размещается купель и теплая раздевалка клуба любителей зимнего плавания «Белый медведь». Они, кстати, уже придумали, как теперь окунаться и установили лестницу.

Фото группы overstory163/vk.com Фото: соцсети

Фото группы overstory163/vk.comФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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