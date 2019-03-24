Житель Самарской области хотел погонять "под градусом", но был пойман

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-24T11:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Дерзкая «десятка» нарушила ПДД в районе Южного города и сразу же попала в руки инспекторов ДПС О ГИБДД России по Волжскому району. Автомобиль остановили у дома № 15 на улице Земской. Водителем оказался ранее судимый 31-летний житель Хворостянского района.

Во время общения полицейские заметили, что мужчина пьян и отправили его на медицинское освидетельствование. Врачи подтвердили: «мужчина управлял транспортом в состоянии опьянения».

Оказалось, что этот водитель относится к тем, кто любит погонять «под градусом». В августе 2018 года его уже привлекался к уголовной ответственности за «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тогда мужчине пришлось 400 часов посещать обязательные работы, кроме того его лишили водительских прав на 3 года.

Обвинение по аналогичной статье предъявлено ему и сейчас, только на этот раз в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

- С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются лишением права управления транспортными средствами на этот срок, - пояснили в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU