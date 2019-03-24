МЧС предупреждает: «В Самарской области ожидается сильный снегопад и ветер»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-24T13:36:56+03:00

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Весна в этом году оказалась дамой капризной. Вслед за весеннем солнцем, в регион спешит снег.

- По информации Приволжского УГМС c 19 часов 24 марта до 7 часов 25 марта на территории Самарской области прогнозируется облачная погода. Осадки, в отдельных районах сильные, преимущественно в виде мокрого снега. Местами слабый туман и гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный 7-12 м/с, - сообщили в региональном МЧС.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- Плотно закрыть окна в домах, опасаться деревьев и не парковать машины рядом с ними. А по возможности, лучше остаться дома.

- Если всё же пришлось выйти на улицу, то быть особенно осторожными.

- Есть вы водитель и осадки застали вас в дороге, МЧС рекомендует, перестроится на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, остановиться. Пережидать непогоду следует с включенными "аварийками".

- Пешеходам стоит быть особенно внимательными при переходе дороги, не делать резких движений и быть "предсказуемыми для водителей". Помните, если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU