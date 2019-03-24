В Самарской области неизвестный передал 120 тысяч рублей на лечение больной девочки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-24T15:29:00+03:00

Изменить размер текста: A A

У трёхлетней Саши тяжелое заболевание. Ребенок не может ходить, стоять, разговаривать, плохо слышит и другие особенности. Мама девочки делает все, чтобы когда-нибудь услышать "Ваш ребёнок здоров". Ежедневные занятия по моторики, лфк, умственному развитию. День Саши начинается с занятий, на отдых 3-4 часа и снова занятия. Однако, несмотря на пройденное лечение, Саша отстаёт от своих сверстников. В начале марта девочку пригласили в Крым на уникальную методику медико-психологической реабилитации - курс дельфинотерапии. Правда, поездка семье оказалось не по карману, и мама обратилась ко всем неравнодушным. Собрать предстояло 135 тысяч рублей. Родителям удалось собрать 22 тысячи рублей, но неожиданно сбор был закрыт, буквально за один день.

- Со мной связался один волшебник, но он пожелал остаться инкогнито. В сообщении он написал, что хочет внести свой вклад на лечение нашей малышке. Мы договорились с ним о встрече. Когда он пришёл, я и подумать не могла, что его вклад в развитие моей дочурки будет таким значительным. Наш волшебник передал на лечение Сашеньки 120 000 рублей, тем самым закрыл полностью недостающую сумму и даже больше. Мои эмоции не передать словами. Я благодарна каждому, кто принёс свой вклад в путь под названием: "Здоровое и счастливое будущее для Саши." Благодаря стольким людям, которые не прошли мимо сложившийся ситуации в нашей семье приятно произносить такие слова: «Сбор закрыт». Ещё раз спасибо вам, наш добрый волшебник, - сообщила мама девочки.

По некоторым данным этот же «волшебник» перевел еще 60 тысяч на лечение другой девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU