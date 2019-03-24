2019-03-24T15:29:00+03:00
Общество

В Самарской области неизвестный передал 120 тысяч рублей на лечение больной девочки

Теперь малышка отправится в Крым на курс дельфинотерапии
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: club175967531/vk.comФото: club175967531/vk.comФото: соцсети
Изменить размер текста:

У трёхлетней Саши тяжелое заболевание. Ребенок не может ходить, стоять, разговаривать, плохо слышит и другие особенности. Мама девочки делает все, чтобы когда-нибудь услышать "Ваш ребёнок здоров". Ежедневные занятия по моторики, лфк, умственному развитию. День Саши начинается с занятий, на отдых 3-4 часа и снова занятия. Однако, несмотря на пройденное лечение, Саша отстаёт от своих сверстников. В начале марта девочку пригласили в Крым на уникальную методику медико-психологической реабилитации - курс дельфинотерапии. Правда, поездка семье оказалось не по карману, и мама обратилась ко всем неравнодушным. Собрать предстояло 135 тысяч рублей. Родителям удалось собрать 22 тысячи рублей, но неожиданно сбор был закрыт, буквально за один день.

- Со мной связался один волшебник, но он пожелал остаться инкогнито. В сообщении он написал, что хочет внести свой вклад на лечение нашей малышке. Мы договорились с ним о встрече. Когда он пришёл, я и подумать не могла, что его вклад в развитие моей дочурки будет таким значительным. Наш волшебник передал на лечение Сашеньки 120 000 рублей, тем самым закрыл полностью недостающую сумму и даже больше. Мои эмоции не передать словами. Я благодарна каждому, кто принёс свой вклад в путь под названием: "Здоровое и счастливое будущее для Саши." Благодаря стольким людям, которые не прошли мимо сложившийся ситуации в нашей семье приятно произносить такие слова: «Сбор закрыт». Ещё раз спасибо вам, наш добрый волшебник, - сообщила мама девочки.

По некоторым данным этот же «волшебник» перевел еще 60 тысяч на лечение другой девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре ищут 45-летнего мужчину в черной куртке
В Самаре на Красноглинском шоссе столкнулись элитная иномарка и ВАЗ-2113
В Сызрани расчистка крыши от снега закончилась погромом
МЧС предупреждает: «В Самарской области ожидается сильный снегопад и ветер»
Житель Самарской области хотел погонять "под градусом", но был пойман
«Она решила уплыть»: в Самаре вместе с льдиной откололась прорубь для зимнего купания
В Самаре горело здание бывшего ДК "Знамя"
«Голодные люди»: сызранские рыбаки-экстремалы попали на видео
«В центре города хотят сжигать людей? »: власти объяснили, откуда появились слухи о строительстве крематория в Жигулевске
Разыскивают в Таджикистане: жителя Сызрани могут посадить за самовольное оставление места службы
В Самаре установят дорожные знаки на 79 млн рублей
"Крылья Советов" обыграли саратовский "Сокол" в контрольном поединке
В Самаре умер начальник Главного Радиочастотного центра Владимир Тимашков
Трое погибли: в Ульяновской области разбился автобус «Ульяновск – Самара»
«Собрали больше тысячи человек»: в Самаре прошел митинг против «мусорной реформы»
Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вылетела из турнира WTA в Майями
В Самаре двух человек, больных туберкулезом, приговорили к принудительному лечению
Жары не ждать: синоптики рассказали, каким будет лето в 2019 году в Самарской области
Хранил для самообороны: в Самарской области у пенсионера нашли самодельное ружье и 9 кг конопли
В Самаре восстановили подачу тепла после аварии на тепломагистрали на ул. Советской Армии
«Динамо Самара» крупно уступило «Сибиряку»